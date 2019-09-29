وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور سالم صبَاح رئيس جامعة فلسطين في مكتبه ممثل الصليب الأحمر الهولندي في فلسطين ومدير دائرة الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني، وقدم شرحا وافيا عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، مؤكدا على أهمية التعاون مع المؤسسات الداعمة لقطاع التعليم و الطلبة.ومن جانبها رحبت الأستاذ سمر أبو يوسف مدير التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالوفد الزائر، وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" على أهمية التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني لخدمة طلبة الجامعة ضمن الأنشطة اللامنهجية، شاكرة الهلال الأحمر الفلسطيني، والصليب الأحمر الهولندي على تنفيذهما ورعايتهما لعدد من الدورات التدريبية واهتمامهم في تقديم ما يثري معلومات الطلبة، كما أكَّدت على استعداد التعليم المستمر لعقد كافَّة الأنشطة التي تحقق الفائدة لطلبة الجامعة.وقد تم تنظيم جولة للوفد الضيف في الحرم الجامعي حيث أبدى الضيوف إعجابهم بما وصلت إليه الجامعة من تقدم، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجامعة في إطار عقد برامج تخدم طلبة الجامعة .ومن الجدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبتمويل من الصليب الأحمر الهولندي، شرعت بتنفيذ ثلاث دورات مجانية تستهدف طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم، وتناولت الدورات التعريف بالمهارات الحياتية، والقيادات الشابة، والاستعداد لسوق العمل.