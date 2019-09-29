شؤون فلسطينية

قيادي بـ"فتح" يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

قيادي بـ"فتح" يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع
حركة فتح - أرشيف
خاص دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الانتخابات حاجة وطنية، ليس فقط لتجديد الشرعيات، ولكن نحن شعب يريد أن يحكم نفسه بنفسه، ويمارس تقرير مصيره بيده، مطالباً حركة حماس بعدم تعطيل إجراء الانتخابات في القطاع.

وأضافت على لسان رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري للحركة، أحمد صبح: بغض النظر عن الأسباب والمسببات، يجب أن نتجه إلى الأمام، وليس الخلف، ويجب انتظار المرسوم الرئاسي.

وتابع: كان من الأفضل أن تكون الانتخابات تتويج لتفاهمات سياسية، بناءً على الاتفاقيات الموقعة، ولكن يجب أن نحتكم لصندوق الاقتراع، ويجب أن تحسم جميع الملفات، لنحتكم بها جميعا.

وشدّد على أنه إذا عجزت حماس عن تنفيذ ما اتفق عليه، يجب ألا تعطل الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات التي يمكن أن تؤدي لحل الكثير من قضايانا.

وأضاف صبح: كان من الأفضل أن نذهب للانتخابات بتفاهمات واسعة، وتطبيق اتفاقيات وحل جزء من الملفات الكثيرة العالقة، ولكن أمام استصعاء مثل هذا الكلام من قبل الأخوة في حماس، سيصبح الاستعصاء أكثر خطورة في حال عطلوا عملية الانتخابات العامة، التي سيعلن الرئيس عنها.

وشدّد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح، على أننا "نحن بحاجة بكل تأكيد لانتخابات عامة، وهي لا تعني تشريعية، ولكن السؤال الأكبر عن أي انتخابات نتحدث، هل انتخابات استمراراً لمرحلة انتقالية طال أجلها، بناءً على اتفاقية (أوسلو)، أم انتخابات لإنشاء برلمان ينجز دولة فلسطين".

وتابع: نحن ندعو لانتخابات عامة تعطي الشعب القدرة على تفعيل مؤسساته ديمقراطياً، وبشرعية أكثر نحو إنجازات وطنية أكبر.

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