ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (159) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2019م، بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة تقارير دولة فلسطين الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية سيرد"، بالإضافة إلى ثلاثة عشر قراراً رئاسياً.



كما تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، والقرار رقم (14) لسنة 2019م، بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في نطاق المدن والمناطق الصناعية الحرة - صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والقرار رقم (1) لسنة 2019م، باعتماد ألوان البندرول للمسكرات المصنوعة محلياً - صادر عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أربع تعليمات صادرة عن هيئة سوق رأس المال.



كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.