شؤون فلسطينية

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي  ضمن سلسلة المبادرة التي تستهدف المسنين (كبارنا روح الحياة وعبيرها الدائم الاصيل)، ضمن فعاليات وأنشطة كبار السن الفعالية الثالثة  في عقد الصوافطه  في طوباس ،وتخلل اليوم العديد من الفقرات التفريغيه والتثقيفية وقامت طالبات مدرسة الثغرة الاساسية بتنفيذ فقرة ثقافيه مميزة وفقرة تقليد قامت بها بنات المدرسه اليابانية الثانوية 

وقدمت من مديرية صحة طوباس بعرض مادة تثقيفية  ونصائح لكبار السن لما يساهم بوقايتهن من أمراض السكر  وارتفاع ضغط الدم. 

وقدمت ازدهار دراغمه من صحة طوباس عرضا عن مرض السكري وطرق الوقاية منه وأهمية الغذاء المتوازن ،وطرق التعايش مع المرض والحد من أعراضه الجانبيه السلبيه .

المرشدة الاجتماعية لمديرية طوباس حنان شملاوي أكدت على أهمية هذه الانشطة للمسنين ، وعلى شكرها لمركز شارك الشبابي بالحملة المتواصلة مع المديرية بتنظيم الانشطة المتواصلة.

 في نابلس بحثت مديرية التنمية الاجتماعية،مع مديرية الاوقاف، وبنك الصفا الاسلامي سبل التعاون المشترك في مجالات تخدم الفئات الفقيره والمهمشة في المحافظة ،انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

 وتحدث مدير المديرية محمد بشارات عن عمل الوزارة وخاصة البوابة الموحدة لإيصال الخدمات لجميع مستحقيها ومحتاجيها ،كما تحدث أيمن دويكات حول عمل الاوقاف وتم مناقشة موضوع الوقف وآلية استفادة الاسر المسجلة لدى وزارة التنمية منه،وكما تم البحث في الخدمات المقدمة من مصرف الصفا حيث تحدث مدير المصرف احمد عميره والفريق المرافق له ،وتم الاتفاق على التعاون في تمكين الأسر والشراكة في العمل الانساني.

وفي جنين  زار وفد من طالبات كلية غرناطة مديرية التنمية في جنين ضمن برنامج التبادل الاكايمي مع جامعة القدس المفتوحة باشراف الدكتور خالد ابو الهيجاء ، حيث تلقت الطالبات تدريبها في مقر المديرية ولقاء بمدير المديرية رائد نزال للاضطلاع على تاريخ الوزارة والمراحل التي مرت بها  برامج عملها  والتعريف باقسامها المختلفة واليات العمل .




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