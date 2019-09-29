هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، تفاصيل الحالة الصحية للأسير الفلسطيني سامر عربيد، والذي يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن عملية (دوليب).







وقال عبد ربه، لـ "دنيا الوطن": إن الوضع الصحي للأسير عربيد صعب للغاية، ولا يسمح الاحتلال لأحد بزيارته أو الحديث معه.







وأضاف عبد ربه: "الاحتلال سمح فقط للمحامي الخاص به برؤيته من بعيد، ولم يسمح له بالحديث معه، كما لم يسمح لعائلته بزيارته أو الاطمئنان عليه".





وتابع عبد ربه: "تعرض الأسير للتعذيب الجسدي القاسي، وذلك بعد أن أخذت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الإذن من المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أن الأسير سامر (قنبلة موقوتة)".







وأشار إلى أن الهيئة ليس لديها أي معلومات حول حالته الصحية، وكل ما يصل إليها هو فقط من الإعلام الإسرائيلي، وما ينشره جهاز المخابرات الإسرائيلي".







يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، اعتقال منفذي عملية (دوليب) التي وقعت قبل عدة أسابيع، وأسفرت عن مقتل مستوطنة، مشيرةً إلى أن منفذي العملية، هم أربعة فلسطينيين.







وحسب الهيئة، فإن الأسرى الأربعة هم: سامر عربيد، وأدخل إلى المستشفى في وضع صحي خطير، بعد تحقيق جهاز مخابرات الاحتلال معه، وعبد الكريم شبلي، ويزن مغامس، ونظام محمد.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس "الخلية" التي زعمت قوات الاحتلال بأنها نفذت عملية (دوليب) في رام الله قبل نحو شهر، يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية، وبحالة خطيرة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن جهاز الأمن العام في إسرائيل، أقر بأنه خلال التحقيق أصيب رئيس "الخلية"، سامر عربيد، بوعكة صحية فتم نقله إلى المستشفى، لإجراء فحوصات وتلقي العلاج الطبي، حيث وصفت حالته بخطيرة.



ونقلت (مكان)، عن أحد محاميي مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، أن عربيد تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه.



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أنه تم اعتقال "الخلية" التي نفذت عملية "دوليب" قرب رام الله.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إنه تم السماح بنشر تفاصيل عملية الاعتقال، التي نفذها بشكل مشترك كل من جهاز (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة.



وأضافت القناة: "في عملية مشتركة بين (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال منفذي عملية التفجير في (دوليب)، حيث قُتلت الإسرائيلية، رينا شنراف، وأصيب والدها وشقيقها بجروح.



وتابعت القناة: أن عناصر الخلية من سكان رام الله، من نشطاء الجبهة الشعبية.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال