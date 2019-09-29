شؤون فلسطينية

حماس: المطلوب أن تشمل الانتخابات كل شيء والأهم الموافقة على مبادرة الفصائل

حماس: المطلوب أن تشمل الانتخابات كل شيء والأهم الموافقة على مبادرة الفصائل
المجلس الوطني الفلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، استحقاق وطني، مطالبة حركة فتح بالموافقة على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام.

وفي سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات أولوية، بالنسبة لحركة حماس، أو إتمام المصالحة هي الأولوية، قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات لـ قناة "دنيا الوطن": لا نضع الأمور في مقارنات، والموضوع ليس اختياراً، هذان المساران، كل واحد مرتبط بالآخر.

وأضاف: نحن نتحدث عن انتخابات، دعا لها الرئيس، الانتخابات العامة نحن كفصائل نفهم أنها حسب القانون هي تشريعية ورئاسية، أما وطنياً هناك استحقاق، أن تكون هناك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وبهذه الطريقة نعيد الشرعية للمؤسسات، عبر إعادتها للشارع الفلسطيني، ونجاح هذ العملية ضمان أن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، لا بد من حدوث حالة من التوافق على مجمل الحالة الفلسطينية، وكيفية إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، وكيف يمكن إجراء انتخابات في ظل انقسام.

في ملف الانتخابات، يجب أن ينتقل الحديث الذي قاله الرئيس أبو مازن في منبر الأمم المتحدة، لخطوات عملية وجدية، والمطلوب إصدار مرسوم، أن تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني، ولا يتم الانتقاء بيها.

وشدّد على أن الخطوة الأكثر جدية وأكثر عملية، أن يعلن الموافقة على مبادرة الفصائل الثمانية، وهي تسهل إمكانية نجاح الانتخابات، خاصة فهي تشير إلى ضرورة وجود حكومة وحدة تدير الانتخابات.

وقال قاسم: لا يمكن أن تكون هناك مراسيم، دون توافق عليها، مشيراً إلى أننا "لا زلنا ننتظر إجابة على مبادرة الفصائل".

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

قيادي بـ&#34;فتح&#34; يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

قيادي بـ"فتح" يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية