حماس: المطلوب أن تشمل الانتخابات كل شيء والأهم الموافقة على مبادرة الفصائل

المجلس الوطني الفلسطيني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، استحقاق وطني، مطالبة حركة فتح بالموافقة على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام.



وفي سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات أولوية، بالنسبة لحركة حماس، أو إتمام المصالحة هي الأولوية، قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات لـ قناة "دنيا الوطن": لا نضع الأمور في مقارنات، والموضوع ليس اختياراً، هذان المساران، كل واحد مرتبط بالآخر.



وأضاف: نحن نتحدث عن انتخابات، دعا لها الرئيس، الانتخابات العامة نحن كفصائل نفهم أنها حسب القانون هي تشريعية ورئاسية، أما وطنياً هناك استحقاق، أن تكون هناك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وبهذه الطريقة نعيد الشرعية للمؤسسات، عبر إعادتها للشارع الفلسطيني، ونجاح هذ العملية ضمان أن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية، لا بد من حدوث حالة من التوافق على مجمل الحالة الفلسطينية، وكيفية إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، وكيف يمكن إجراء انتخابات في ظل انقسام.



في ملف الانتخابات، يجب أن ينتقل الحديث الذي قاله الرئيس أبو مازن في منبر الأمم المتحدة، لخطوات عملية وجدية، والمطلوب إصدار مرسوم، أن تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني، ولا يتم الانتقاء بيها.



وشدّد على أن الخطوة الأكثر جدية وأكثر عملية، أن يعلن الموافقة على مبادرة الفصائل الثمانية، وهي تسهل إمكانية نجاح الانتخابات، خاصة فهي تشير إلى ضرورة وجود حكومة وحدة تدير الانتخابات.



وقال قاسم: لا يمكن أن تكون هناك مراسيم، دون توافق عليها، مشيراً إلى أننا "لا زلنا ننتظر إجابة على مبادرة الفصائل".