هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأحد: إن إدارة معتقلات الاحتلال بما فيها إدارة "ريمون" تُمعن باستهداف الأسرى المرضى، وذلك بانتهاكهم طبياً وحرمانهم من العلاج، وتركهم فريسة للأوجاع.



ورصدت الهيئة في هذا السياق، أبرز الحالات المرضية القابعة في (ريمون)، ومن بينها حالة الأسير محمد العرفان (59 عاماً) من محافظة الخليل، والذي يعاني من وضع صحي سيئ بسبب وجود ورم حميد في كبده، يسبب له آلاماً حادة، وقد أُجريت له عملية العام الماضي، وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، ولا زال الأسير بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.



في حين يواجه الأسير معاذ حنني (41 عاماً) من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، أوضاعاً صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته، يُسبب له خدلان بيديه ورجليه، كما ويشتكي أيضاً من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولغاية اللحظة لم تُجر له أي فحوصات طبية لتشخيص حالته، كما يجب، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات.



بينما يشتكي الأسير إبراهيم غنيمات (40 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، من آثار إصابته بجلطة تعرض لها العام الماضي، حيث لا يزال يعاني من ضعف بعضلة القلب، تُسبب له آلام شديدة وتعب مستمر، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.



أما عن الأسير باسل مخلوف (43 عاماً) من بلدة صيدا قضاء طولكرم، فهو يشتكي من انزلاق غضروي وديسكات في ظهره، تُسبب له أوجاعاً حادة، ورغم معاناته لا يتلقى الأسير أي علاج حقيقي لحالته الصحية.