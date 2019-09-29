حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عن كشف خلية عملية عين بوبين، بعد عمليات تعذيب وحشية تعرض لها الأسرى، يعتبر انجازاً وهمياً، تحاول تسويقه بعد نجاح المقاومين في توجيه صفعة مدوية على وجه تلك الأجهزة.



جاء ذلك، في تصريح لحركة حماس، تعقيباً على إعلان الاحتلال، اعتقال منفذي عملية (دوليب) قرب رام الله، التي نفذت قبل عدة أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.



وحملت (حماس)، في تصريح لها، الاحتلال وأجهزته الأمنية، كامل المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد، الذي ضرب مثالاً في الصمود والمقاومة داخل أقبية التحقيق، وهو ما يعبر عن إرادة الصمود التي تبقى مع مقاومينا الأبطال وهم داخل الزنازين.



وأكدت الحركة، أن جذوة المقاومة، ستواصل لهيبها في الضفة، وستتحول لنار حارقة رغماً عن الاحتلال والتنسيق الأمني، قائلة: "الأحرار يتقدمون الصفوف للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا دون إذن من أحد".



ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر إلى متابعة قضية الأسير العربيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.