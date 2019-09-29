عاجل

  • هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

شؤون فلسطينية

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عن كشف خلية عملية عين بوبين، بعد عمليات تعذيب وحشية تعرض لها الأسرى، يعتبر انجازاً وهمياً، تحاول تسويقه بعد نجاح المقاومين في توجيه صفعة مدوية على وجه تلك الأجهزة.

جاء ذلك، في تصريح لحركة حماس، تعقيباً على إعلان الاحتلال، اعتقال منفذي عملية (دوليب) قرب رام الله، التي نفذت قبل عدة أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.

وحملت (حماس)، في تصريح لها، الاحتلال وأجهزته الأمنية، كامل المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد، الذي ضرب مثالاً في الصمود والمقاومة داخل أقبية التحقيق، وهو ما يعبر عن إرادة الصمود التي تبقى مع مقاومينا الأبطال وهم داخل الزنازين.

وأكدت الحركة، أن جذوة المقاومة، ستواصل لهيبها في الضفة، وستتحول لنار حارقة رغماً عن الاحتلال والتنسيق الأمني، قائلة: "الأحرار يتقدمون الصفوف للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا دون إذن من أحد".

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر إلى متابعة قضية الأسير العربيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.

أخبار ذات صلة

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء &#34;الهيكل&#34;

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء "الهيكل"

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء &#34;الهيكل&#34;

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء "الهيكل"

الشيوخي يؤكد على ضرورة مشاركة موظفي الحكومة للمزارعين بقطف ثمار الزيتون بالمحافظات

الشيوخي يؤكد على ضرورة مشاركة موظفي الحكومة للمزارعين بقطف ثمار الزيتون بالمحافظات

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية