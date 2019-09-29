وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن تقديم منحة مالية للأندية في محافظات غزة، بقيمة (60) ألف دولار، سيتم توزيعها على أندية الدرجتين الممتازة والأولى، خلال الأسبوع الجاري، ضمن جهود الوزارة للمساهمة في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأندية.



وقال محيسن في لقاء صحفي بمكتبه في مقر الوزارة بغزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لخدمة الرياضة، من خلال رعاية الوفاق الرياضي، وتخصيص مساحات للمنشآت الرياضية، ومنها مدينة الياسين الرياضية، وإعادة إعمار استاد فلسطين الدولي، وتقديم المكافآت والمنح للأندية خلال الموسم الرياضي، وتسهيل السفر للوفود الرياضية للخارج.



وأكد محيسن خلال كلمته أن الدعم المالي للأندية، سيتم استكماله ليشمل باقي الدرجات من باب مسؤولية الوزارة، وسعيها الدائم مع الجهات الرسمية لتوفير دعم للأندية ومساندتها لاجتياز الظروف الصعبة، وقال: "نواجه هذا الموسم عوائق كبيرة في مجال الدعم المادي والرعاية لدوري كرة القدم، لذلك نجحنا في توفير دعم بقيمة (60) ألف دولار، ونسعى لاستكمال باقي الدعم ليشمل باقي الدرجات".



وتضمنت كلمة وكيل الوزارة، الشكر لاتحاد كرة القدم، على جهوده الكبيرة في نجاح الموسم الرياضي، والانتظام المستمر رغم كافة العقبات وانطلاق الموسم الجديد رغم الوضع الصعب، كما شكر الشرطة الفلسطينية على جهودها في تأمين النظام والحماية للمباريات والأنشطة الرياضية، وأشاد بالإعلاميين الرياضيين على جهودهم ومواكبتهم لكافة الأحداث الرياضية.



كما أشاد باستجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية لتوفير الدعم للأندية والرياضة بشكل عام.