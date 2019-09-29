الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد شتات، مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة، على سعي وزارته الحثيث؛ لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للإسراع في تشخيص الحالات المرضية من الأطفال، ومعالجة المعيقات، وصولاً إلى أفضل مستوى لتقديم مأمونية الخدمة وتجويدها للأطفال المرضى، وتسريع إجراءات فحص الرنين المغناطيسي للحالات الطارئة للوصول إلى التشخيص المبكر وتحسين الخطة العلاجية بما ينعكس إيجاباً على صحتهم.



جاء ذلك، خلال لقاء شتات برؤساء أقسام الأطفال في جميع مستشفيات وزارة الصحة، ورؤساء أقسام ومدراء دوائر الأشعة في مجمع الشفاء، والاوروبىي، ورئيس أقسام التخدير بمجمع الشفاء.



وأوضح شتات، أنه تم التوافق على آليات عمل الرنين المغناطيسي العاجل على مدار الساعة في مجمع الشفاء، كونه المركز الوحيد الذى تتوفر فيه المعدات والأدوات التى تناسب هذا الفحص للأطفال، الذين يحتاجون لعمليات التخدير والمتابعة الحثيثة أثناء الفحص.



ودعا إلى وضع التوصيات العامة حول الآليات المتفق عليها وتقييمها على مستشفيات الأطفال والعمل بها إلى جانب توفير احتياجات جهاز الرنين المعناطيسي، ليكون مناسباً لفحص الأطفال الذين يحتاجون إلى تخدير أثناء عملية الفحص.