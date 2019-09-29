نتنياهو سيعيد تفويض تشكيل الحكومة لريفلين بعد فشل مفاوضات (الليكود) و(أزرق أبيض)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بانتهاء الاجتماع بين فرق التفاوض من حزبي (الليكود)، و(أزرق أبيض)، الذي عقد اليوم الأحد، في مساعٍ منهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية.



وبحسب الموقع ذاته، فإن الاجتماع انتهاء دون التوصل لحل بينه الطرفين، لافتاً إلى أن أعضاء (أزرق أبيض)، قالوا: ان الليكود مازال مصمماً على أن يكون نتنياهو هو الأول في التناوب.



من جانبه، قال موقع (0404) الإسرائيلي: "بعد فشل المفاوضات بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض)، فإن رئيس الوزراء نتنياهو قد يعيد تفويض تشكيل الحكومة اليوم الأحد، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين".



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن مسؤول في حزب (الليكود)، قوله: "في (أزرق أبيض)، لا يتصرفون مثل أي طرف يريد التفاوض".