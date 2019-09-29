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شاهد: آخر ظهور للواء "الفغم" قبل وفاته

شاهد: آخر ظهور للواء "الفغم" قبل وفاته
رام الله - دنيا الوطن
تداول المغردون على نطاق واسع، مقطع فيديو للواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي وافته المنية اليوم.

ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، "الفغم" يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته -يرحمه الله- بأيام قليلة.
وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدّم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين؛ فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة؛ مُشيدين بما قدّمه للوطن من خدمات جليلة.

وأعلنت عائلة اللواء، أن الصلاة ستُقام عليه في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء؛ فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.


 


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