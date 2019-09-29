مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء "الهيكل"

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، صباح اليوم الأحد، الاقتحامات الجماعية للمستوطنين لساحات المسجد الأقصى، والتي دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم، بمناسبة بدء الأعياد اليهودية، والتي تتواصل حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



بدوره، قام الحاخام يهودا غليك خلال اقتحامه لساحات الحرم، بتقديم شروحات عبر مكبر الصوت عن "الهيكل" المزعوم، ودعا في شرحه للمستوطنين لإقامة "الهيكل"، في حين شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على الفلسطينيين داخل ساحات الحرم، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي تقتحمها مجموعات المستوطنين.



ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اقتحم 197 مستوطناً ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، بعد دعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية" تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ومن المتوقع، أن ترتفع أعداد المقتحمين للأقصى، فيما لا تستبعد الأوقاف، أن ينضم المزيد من أعضاء الكنيست ووزراء في حكومة الاحتلال للاقتحامات المكثفة التي ستتواصل حتى الثلاثاء.