عاجل

  • هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

شؤون فلسطينية

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، ملابسات جريم تهديد وابتزاز أخلاقي عبر تطبيق (واتس اب)، طالت مواطنة في مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها وابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة، ومعرفة الفاعل.  

وقالت: "بعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحيد هوية الشخص المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه".

وأكدت أنه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

أخبار ذات صلة

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء &#34;الهيكل&#34;

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء "الهيكل"

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية