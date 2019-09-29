شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، ملابسات جريم تهديد وابتزاز أخلاقي عبر تطبيق (واتس اب)، طالت مواطنة في مدينة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها وابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة، ومعرفة الفاعل.



وقالت: "بعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحيد هوية الشخص المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه".



وأكدت أنه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.