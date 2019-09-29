المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين













رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة الادارية الأردنية، اليوم الأحد، قراراً بوقف إضراب المعلمين، بحسب ما أعلنته وكالة (بترا) الأردنية الرسمية.وقالت المحكمة الإدارية في قرار لها أصدرته اليوم، إنها مختصة بالنظر في دعوى أقامها مواطنان من أوليا أمور الطلبة، ضد نقابة المعلمين، يطلبان فيها وقف إضراب المعلمين، الذي أعلنته النقابة ويدخل اليوم اسبوعه الرابع.