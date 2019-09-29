عاجل

  • هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العربيد

وزيرة الصحة تُناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العربيد
وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي، للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي.

وأضافت الوزيرة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية، وتفيد بتعرض الأسير سامر العربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة.

وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة (الضمير) حول الوضع الصحي للأسير العربيد، تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى (هداسا) في جبل الزيتون بوضح حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وتابعت الكيلة، أن على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج، الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حمياة بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العربيد.

أخبار ذات صلة

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: سامر عربيد تعرض لتعذيب جسدي قاسٍ ووضعه الصحي صعب للغاية

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

حماس: نحمل الاحتلال كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر العربيد

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

وزارة الشباب والرياضة تُقدم 60 ألف دولار لدعم الأندية

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

الصحة تبحث تحويل حالات المرضى الأطفال لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء &#34;الهيكل&#34;

مع بدء الأعياد اليهودية: أرئيل يقتحم الأقصى وغليك يدعو لبناء "الهيكل"

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية