وزيرة الصحة تُناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العربيد

وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

ناشدت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي، للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي.



وأضافت الوزيرة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية، وتفيد بتعرض الأسير سامر العربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة.



وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة (الضمير) حول الوضع الصحي للأسير العربيد، تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى (هداسا) في جبل الزيتون بوضح حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.



وتابعت الكيلة، أن على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج، الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حمياة بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العربيد.