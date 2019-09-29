مقتل رجل بعد طعنه خمسة أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل رجل مسلح، بعد تنفيذه عملية طعن، أمس السبت، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، والتي أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.



وأعلنت جينيفر بيتش المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية، مقتل رجل طعن 5 أشخاص، السبت، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور، حسبما ذكر موقع شبكة (إن بي سي نيوز).



وقالت المتحدثة: "إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة"، مضيفة: "إن الرجل هاجم خمسة أشخاص بسكين، أربعة منهم كانوا خارج متجر للخمور"، مستطردة بقولها: "الرجل المسلح أجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".



وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.