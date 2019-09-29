دولي

مقتل رجل بعد طعنه خمسة أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية

مقتل رجل بعد طعنه خمسة أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل رجل مسلح، بعد تنفيذه عملية طعن، أمس السبت، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، والتي أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.

وأعلنت جينيفر بيتش المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية، مقتل رجل طعن 5 أشخاص، السبت، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور، حسبما ذكر موقع شبكة (إن بي سي نيوز).

وقالت المتحدثة: "إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة"، مضيفة: "إن الرجل هاجم خمسة أشخاص بسكين، أربعة منهم كانوا خارج متجر للخمور"، مستطردة بقولها: "الرجل المسلح أجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".

وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.

أخبار ذات صلة

محتجون في هونغ كونغ يقررون التجمع بعد ليلة أخرى من العنف

محتجون في هونغ كونغ يقررون التجمع بعد ليلة أخرى من العنف

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها

ترامب يُهاجم الديمقراطيين: بلادنا معرضة لخطر &#34;غير مسبوق&#34;

ترامب يُهاجم الديمقراطيين: بلادنا معرضة لخطر "غير مسبوق"

فرنسا تمنع إطلاق اسم عربي على المواليد الجدد

فرنسا تمنع إطلاق اسم عربي على المواليد الجدد

صور: نجاة سيدات مسلمات من عملية طعن خلال فعالية مناهضة للتمييز بألمانيا

صور: نجاة سيدات مسلمات من عملية طعن خلال فعالية مناهضة للتمييز بألمانيا

تراجع نسبي في انتخابات الرئاسة الأفغانية

تراجع نسبي في انتخابات الرئاسة الأفغانية

شاهد: ترامب يُحذّر من خطر &#34;لم يسبق له مثيل&#34;

شاهد: ترامب يُحذّر من خطر "لم يسبق له مثيل"

مصرع 36 شخصاً بعد خروج حافلة عن مسارها بالصين

مصرع 36 شخصاً بعد خروج حافلة عن مسارها بالصين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

شرطة خليل تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (واتس اب)

وزيرة الصحة تُناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العربيد

وزيرة الصحة تُناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العربيد

وزارة الأسرى تتابع خطورة الوضع الصحي للأسير سامر العربيد

وزارة الأسرى تتابع خطورة الوضع الصحي للأسير سامر العربيد

وفد من&#34;الاتحاد الاوروبى&#34;يشيد بنوعية العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي

وفد من"الاتحاد الاوروبى"يشيد بنوعية العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين

حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى

نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى

هيئة الأسرى: الاحتلال يُجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف 6 أشهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يُجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف 6 أشهر

منوعات

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية