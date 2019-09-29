وفد من"الاتحاد الاوروبى"يشيد بنوعية العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة البروفيسور فان نوتن، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب في جامعة بروكسل، عن انبهاره بمستوى الأداء الذي يعمل به قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي، والنظام والنظافة وحجم العمل على مدار 13 عاماً وما نتج عنه من إنجازات نوعية منذ افتتاحه في العام 2006 حتى الآن برغم الظروف الاقتصادية، التي تعانيها الطواقم العاملة، وعدم تلقيهم لرواتبهم كاملة.



جاء ذلك، خلال زيارته للمستشفى بمرافقة رئيس التعاونية البلجيكية السابق، لوك لالو، الداعمين لمشروع مركز القلب، وذلك لتقييم أداء مركز القلب بمسشفى الأوروبي خلال الفترة السابقة.



من جانبه، استعرض الدكتور حسن الزمار، رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنجازات القسم منذ افتتاحه في العام 2006 حتى الآن، حيث تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية قسطرة بمختلف أنواعها وإجراء آلاف العمليات التشخيصية والعلاجية والطرفية وتركيب منظم لضربات القلب وبنتائج توازي النتائج العالمية، وتطوير عمل القسطرة، حيث إجراء عميات الاحتشاء الحاد لعضلة القلب، إلى جانب إجراء ما يقارب من 600 حالة قلب مفتوح رغم شح الأدوات والمستهلكات الطبية.



وأكد الزمار، أنه تم إنقاذ حياة مئات المرضى خلال الفترة الماضية رغم عدم توفر التوريد الحقيقى للمستهلكات، وذلك بمجهودات شخصية من الطواقم العاملة بالقسم واستغلال الموارد الشحيحة واستمرار تقديم الخدمة، حتى اللحظة دون توقف.



ولفت إلى دور قسم القسطرة القلبية في المسيرة التعليمية، من خلال تدريب الطواقم الطبية المحلية في هذا القسم، مشيراً إلى الدور الرئيسي للبروفيسور نوتن، قبل افتتاح قسم القسطرة في تدريب الطواقم على مدار سنوات من خلال تنفيذ عدة دورات تدريبية ما بين العام (2005 – 2010).



وبين الدورالكبير للقسم في مجال البحث العلمي للعديد من الحالات المميزة وعرض حالات القسطرة العلاجية في أكبر مؤتمرات على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة، والتي كانت تتويجاً للعمل الشاق والدؤوب لتطوير القسم.



وعلى صعيد التحويل للخارج، أكد الزمار أنه لم يتم تحويل حالات القسطرة القلبية للعلاج بالخارج على الإطلاق، ولكن فقط يتم التحويل داخل قطاع غزة إلى المستشفيات الأهلية، نظراً لشح الإمكانات والتخفيف من معاناة المرضى، مشدداً على نجاح عمليات القسطرة بنسبة 99% في قطاع غزة.



وذكر أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي هو أول قسم حقيقي والذي أنشئ في العام 2006، تسهيلاً على المرضى لتقلي الخدمة، خاصة وأنهم كانوا يعانون ويلات الانتظار على الحواجز إلى جمهورية مصر العربية، والضفة الغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً على أنه والطاقم الطبي في سعي دائم وحثيث؛ لتطوير وتجويد الخدمة للمرضى.



و أوضح الزمار أنه تم الاتفاق مع الوفد على مواصلة الدعم لهذا المشروع وتطويره من خلال تركيب جهاز قسطرة جديد ودعمه بالمستهلكات والأجهزة اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة المميزة للمرضى، خاصة وأن قسم القسطرة بالمستشفى يخدم مستشفيات المحافظة الجنوبية لتشمل مستشفى أبو يوسف النجار، وناصر، وشهداء الأقصى.



يذكر، أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي يجري شهرياً حوالي (120- 150) حالة بمعدل 8 حالات يومياً، كما أن قوائم الانتظار لا تتجاوز الشهر.