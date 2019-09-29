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شؤون فلسطينية

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول للوفاة في فلسطين، حيث بلغت نسبة الوفيات، جراء هذه الأمراض 31.5% من مجمل الوفيات خلال عام 2018.

وبلغ عدد الوفيات جراء هذه الأمراض 3810 وفيات العام الفائت، فيما يقدر عدد الوفيات سنوياً حول العالم نتيجة هذه الأمراض بحوالي 18 مليون شخص، وهو ثلث الوفيات التي تحدث سنوياً في العالم.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، وصل (دنيا الوطن) نسخة منه، لمناسبة اليوم العالمي للقلب، والذي يصادف 29 أيلول/  سبتمبر من كل عام.

وأضافت الوزارة، أن أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني، مؤكدة أن الابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة، وتناول
الغذاء الصحي، والخالي من الدهون المشبعة، والابتعاد عن التوتر كلها أمور تساعد في الحفاظ على قلب سليم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أهم عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الذكور المُبلغ عن وفاتهم نتيجة أمراض القلب في فلسطين بلغت 54.7%، والإناث 45.3%، وذلك من مجموع الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، فيما كانت نسبة 6.7% من الوفيات المُبلغ عنها نتيجة أمراض القلب من
الفئة العمرية تحت 50 سنة، و10.8% كانت أعمارهم بين الخمسين وحتى الستين سنة، و82.5% من الوفيات نتيجة أمراض القلب كانت في الفئة العمرية فوق الستين سنة.

وتابعت الوزارة، أنه في العام 2018 بلغت نسبة الوفيات بالجلطات القلبية في فلسطين 12.2% من مجموع الوفيات المسجلة، وبمعدل 33 وفاة في كل 100,000 نسمة من السكان.

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