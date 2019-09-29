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نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى

نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن القيادي في الجبهة الشعبية، الأسير سامر العربيد، نقل إلى المستشفى، وهو في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الوحشي، الذي تعرض له في مركز تحقيق "المسكوبية" منذ يوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة (هآرتس)، فإن جهاز (الشاباك) حصل على "تصريح" من المحكمة، يُتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية"، تعرض على إثرها العربيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونُقل لمستشفى (هداسا) بالقدس بحالة شديدة الخطورة.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن الأسير سامر العربيد، بعد اقتحامها مدينة رام الله يوم الأربعاء المنصرم، وتتهمه بالمسؤولية عن عملية عين بوريك، التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

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