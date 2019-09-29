هيئة الأسرى: الاحتلال يُجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف 6 أشهر

حسن يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، جددت الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف من مدينة رام الله، وذلك مدة ستة أشهر جديدة، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تصيدك".



ولفتت الهيئة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف، ينتهي بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، علماً أن الأسير يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول، وآلام في الرأس والدوار.



وكان الشيخ الأسير حسن يوسف، قد اعتقل بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2019 بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقاً في سجون الاحتلال ما مجموعة أكثر من 20 عاماً.