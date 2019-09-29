الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال، ومجموعات من المستوطنين، ومحاولاتهم أداء طقوس تلمودية عشية مايسمى رأس السنة" العبرية .



وأكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في البيان، أن هذه الاقتحامات اليومية تعتبر عدواناً فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين، الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية.



وقال أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة، تتعارض وحرية العبادة، وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.



وشدد أبو الرب على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، وأن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل، لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لأنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية.