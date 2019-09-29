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شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُطلق نظام الحسابات المصرفية

سلطة النقد تُطلق نظام الحسابات المصرفية
رام الله - دنيا الوطن
في إطار تطلعات سلطة النقد الفلسطينية لتطوير آليات العمل والأدوات الرقابية المرتبطة بها؛ لتتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى، واستمراراً لنهج سلطة النقد في تطوير أنظمتها بما يساهم في تسهيل وتيسير أعمالها، بما يخدم الجهاز المصرفي، عملت سلطة النقد خلال الفترة السابقة بالشراكة مع المصارف على إنشاء نظام خاص للإفصاح عن الحسابات المصرفية (KYC Data Base).

وقد أكد محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إطلاق نظام الحسابات المصرفية، يأتي استكمالاً لإنجازات سلطة النقد المتحققة خلال السنوات السابقة في تغطية الفجوة للبيانات المالية والديموغرافية للعملاء المتعاملين مع المصارف، ومؤسسات الإقراض بهدف تعزيز مستويات الشمول والاستقرار المالي، كما يهدف إنشاء نظام الحسابات المصرفية إلى تعزيز بيئة الشفافية والإفصاح لخفض المخاطر التشغيلية وتسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وبما يشمل ذلك تحقيق مبادئ اعرف عميلك (KYC) عند فتح الحسابات، وتحديثها بشكل مستمر لمساعدة المصارف في اتخاذ القرار المصرفي السليم.

 كما أشار الشوا إلى أن نظام الحسابات المصرفية هو عبارة عن نظام يتم فيه تجميع والإفصاح عن البيانات الديموغرافية وبيانات الحسابات المصرفية لعملاء الجهاز المصرفي، حيث سيتم الإفصاح عن طبيعة الحالة لهذة الحسابات إن كانت نشطة، مغلقة، جامدة، او معلقة، وذلك على مستوى البنك ونوع الحساب وفقاً لتصنيفات الحسابات المعتمدة للتعامل بها في الجهاز المصرفي.

هذا وأكد الشوا أن إطلاق النظام سيكون اليوم 29 أيلول/ سبتمبر 2019، وسيتم مباشرة العمل به من قبل كافة المستخدمين وفقاً لتعليمات النظام والإرشادات ذات العلاقة. 

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