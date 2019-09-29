القناة السابعة: مصر وقطر أبلغتا حماس بالتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتفاهمات التهدئة





وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد كشفت أمس السبت، أن وفدًا أمنيًا مصرياً، زار إسرائيل سراً، يوم الخميس الماضي، واجتمع بموظفين كبار بمكتب رئيس الوزراء، وكبار قادة المنظومة الأمنية.



وذكرت القناة، أن هذا هو اللقاء الأول بين الوفد الأمني المصري ومسؤولين إسرائيليين، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة للكنيست الـ 22.



وقالت القناة: "إن الوفد المصري تباحث مع كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حول الأوضاع بغزة، واحتمالية تجدد التصعيد من القطاع".



وأضافت القناة: "إن مصر متخوفة من تجدد موجات التصعيد بقطاع غزة، خصوصاً في ظل فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، واحتمالية التوجه لانتخابات ثالثة".



وبحسب القناة، يخشى المصريون، أن يؤدي الفراغ وعدم الوضوح السياسي في إسرائيل، لعودة التصعيد على حدود قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، أبلغتا حماس، أن أي حكومة إسرائيلية جديدة، ستلتزم بتعهدات الحكومة السابقة بشأن التهدئة.