محتجون في هونغ كونغ يقررون التجمع بعد ليلة أخرى من العنف

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رام الله - دنيا الوطن

ينضم متظاهرون من هونغ كونغ إلى "تجمع عالمي مناهض للاستبداد" اليوم الأحد بعد ليلة أخرى من الاشتباكات العنيفة مع الشرطة في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة التي تحكمها الصين.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ليل السبت لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا قنابل حارقة وحجارة وكسروا نوافذ المكاتب الحكومية وسدوا طريقا رئيسيا بالقرب من المقر الرئيسي لجيش التحرير الشعبي الصيني.



ومن المقرر تنظيم احتجاجات ضد حكام المدينة الشيوعيين في بكين قبل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء، بما في ذلك احتجاج عند القنصلية البريطانية .