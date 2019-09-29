دولي

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أن واشنطن لن تكون قادرة على إنهاء أي حرب تشعلها، وأكد أنها هي التي بدأت الحرب السيبرانية الراهنة مع بلاده لكنها لن تكون من ينهيها.

ورداً على سؤال في تصريح لقناة "إن بي سي" الأميركية عما إذا كان التدخل السيبراني في الانتخابات الأميركية تكتيكاً تتخذه إيران كروسيا، قال ظريف: "ليست لنا أي أولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها".

وفي جوابه على سؤال مذيع القناة "هذا لا يعني أنكم لا تتدخلون"؟ أجاب ظريف: "لا نتدخل في شؤون الدولة الأخرى، إلا أن هناك حرباً سيبرانية جارية".

وأضاف: "الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب بالهجوم على منشآت إيران النووية بصورة خطيرة وغير مسؤولة كان بإمكانها أن تقضي على أرواح الملايين".

وأشار إلى "الفيروسات التي تم تصميمها من قبل أميركا والكيان الصهيوني لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية"، وتابع: "تتذكرون ستاكس نت وزرف دي والعمليات الأولمبية، لذا هناك حرب سيبرانية وإيران في خضمها".

وخلص للتأكيد "أن أي حرب تبدأها الولايات المتحدة، لن تكون قادرة على إنهائها".

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