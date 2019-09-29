الكعبي يُحذّر من مُخطط مُبيّت للمساس بحياة الأسير سامر العربيد





وأكد أن ما يتم تسريبه، إنما يأتي في إطار تهيئة الأجواء لاستقبال خبر ارتقائه شهيداً في أقبية التحقيق، ودلالة واضحة أن قرار إعدامه قد صدر بالفعل، مما يُسمى بالمحكمة العليا الصهيونية لرجالات الشاباك، الذين فشلوا في انتزاع أي اعتراف من البطل العربيد، الذي سجل حالة صمود منقطعة النظير أمام الأدوات الإجرامية لجهاز المخابرات الصهيونية.



هذا وحملّ الكعبي الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة العربيد، داعياً للكشف الفوري عما جرى ويجري بحق الأسير والسماح فوراً للأطباء الفلسطينيين بمعاينته.



وفي ذات السياق وجه القيادي بالشعبية دعوته لجماهير شعبنا الفلسطيني البطل؛ للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير العربيد قبل فوات الأوان من خلال النزول الفوري للاشتباك مع قوات الاحتلال على الحواجز ونقاط التماس انتصاراً لأسيرنا الصامد البطل.



كما دعا المؤسسات الدولية إلى ضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير العربيد، وضمان إطلاق سراحه.



ومن جانب آخر، فقد وجه الكعبي، دعوة للمقاومة الفلسطينية، أن تستعد؛ لتكون بمستوى تضحيات أسرانا، إذا ما نفذ الاحتلال جريمته النكراء بحق الأسير سامر العربيد.



رام الله - دنيا الوطنصرح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول ملف الأسرى فيها، علام الكعبي، تعقيباً على ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول وضع الأسير سامر العربيد من محافظة رام الله، بان هذا الإعلان الصهيوني، هو بمثابة دلالة على أن الاحتلال يسعى لارتكاب جريمة إعدام بحق الأسير العربيد.