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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة
رام الله - دنيا الوطن
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية، لمناقشة مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، وذلك في 1-2 أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة في جدة.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري الأول حول مؤسسة الزواج والأسرة الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2017، وقرارات مجلس وزراء الخارجية السادس والأربعين في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعداد الاستراتيجية.

سيشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة، إلى جانب المنظمات الشريكة مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.

ويتوقع أن يصل الاجتماع إلى توصيات وحلول عملية لمواجهة التحديات ذات الأبعاد المتعددة التي تهدد مفهوم مؤسسة الزواج والأسرة وقيمها، ومن جهة أخرى سيبحث الاجتماع سبل تعزيز دور الأسرة في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء.

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