الأوقاف تدعو للرباط في الأقصى وتشكيل سلاسل بشرية على بواباته لمنع اقتحامه

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة الدعوات التي أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل الإسرائيلية؛ لتنفيذ أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، بمناسبة رأس السنة العبرية.



وطالب وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الهادي الأغا، أبناء شعبنا في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية، وكل من يتمكن من دخول الأقصى إلى الرباط فيه، وتشكل سلاسل بشرية على بواباته، بهدف منع قطعان المستوطنين والجماعات (الصهيونية) من تنفيذ اقتحاماتهم.



وقال الأغا: "إن هذه الدعوات تُمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم"، مطالبًا بخطوات عملية على كافة الأصعدة - الشعبية والرسمية- من أجل التصدي للاقتحامات المتكررة من قبل قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى.



وأوضح الأغا، أن الجماعات الصهيونية المتطرفة بدعم من حكومتهم اليمينية الاحتلالية، تسعى بشكل مستمر إلى سرقة وتدنس المقدسات الإسلامية في فلسطين، لاسيما المسجد الأقصى المبارك، عبر تنفيذ اقتحامات وجولات استفزازية شبه يومية داخل المسجد الأقصى.



وأضاف: "كما تسعى إلى تزوير التاريخ، وسرقة التراث الفلسطيني، وطمس المعالم الأثرية الإسلامية والعربية في القدس على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بل وبدعم من بعض الدول الكبرى"



وطالب زعماء وحكام الأمتين العربية والإسلامية، باتخاذ إجراءات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم.