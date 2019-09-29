مباشر | دعوة الرئيس للانتخابات.. هل يحقق الفلسطينيون حلمهم بالتصويت؟

شؤون فلسطينية

نافذ عزام: لن نُشارك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية أما الوطني فالأمر مختلف

نافذ عزام: لن نُشارك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية أما الوطني فالأمر مختلف
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: "من غير الواضح ما إذا كانت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء الانتخابات، هل هي انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وبالتالي هو قال كلمة عامة، لم نفهم منها شيئاً، فهل يقصد انتخابات تشريعية فقط أم رئاسية ومجلس وطني".

وحول مشاركة الجهاد الاسلامي في الانتخابات، أكد عزام في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الحركة ستدرس ذلك عندما تعرف ما المقصود بالانتخابات التي دعا لها الرئيس عباس.

وقال: "على الأرجح، لن نشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أما بالنسبة للمجلس الوطني، فإن الأمر مختلف كون أن انتخابات المجلس الوطني بعيدة تماماً عن القيود التي وضعتها اتفاقية أوسلو، وبعيداً عن أي اتفاق مع إسرائيل".

في السياق ذاته، أرجع عضو المكتب السياسي للجهاد، سبب عدم مشاركة حركته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى أن هناك موانع سياسية تتعلق بمواقف الحركة من اتفاق أوسلو، لافتاً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني الحالي، هو من إفرازات اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة بشدة.

وحول مشاركة خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في المجلس التشريعي علق عزام بالقول: "مشاركة خالد البطش لا تعني أبداً التغير في موقف حركة الجهاد الإسلامي، وقد ذهب إلى تلك الجلسة التي كانت قضية الأسرى عنواناً لها، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".

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