نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: إن قوات الحزب، ستدخل إسرائيل، مضيفاً: "العدو الآن في موقع الدفاع، دائماً كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم".





وأضاف نصر الله، لمجلة (مسير) اللبنانية: "نحن نُهدد العدو وليس العكس، سندخل إلى فلسطين المحتلة".







وتابع نصر الله: "لقد تغيرت المعادلة بسبب انتصار الثورة الإيرانية، التي أسسها الإمام الخميني، وواصلها الإمام خامنئي".







وأكمل: "لدينا اليوم معلومات استخبارية أفضل بكثير من الماضي عما يحدث في الكيان الصهيوني، من مصادر رسمية وغير رسمية"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن