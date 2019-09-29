مباشر | دعوة الرئيس للانتخابات.. هل يحقق الفلسطينيون حلمهم بالتصويت؟

عربي

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: إن قوات الحزب، ستدخل إسرائيل، مضيفاً: "العدو الآن في موقع الدفاع، دائماً كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم".

وأضاف نصر الله، لمجلة (مسير) اللبنانية: "نحن نُهدد العدو وليس العكس، سندخل إلى فلسطين المحتلة".

وتابع نصر الله: "لقد تغيرت المعادلة بسبب انتصار الثورة الإيرانية، التي أسسها الإمام الخميني، وواصلها الإمام خامنئي".

وأكمل: "لدينا اليوم معلومات استخبارية أفضل بكثير من الماضي عما يحدث في الكيان الصهيوني، من مصادر رسمية وغير رسمية"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

وكالة (بترا): المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين

وكالة (بترا): المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين

الصحة: أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول لوفاة الفلسطينيين

حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى

نتيجة التعذيب الوحشي: نقل الأسير سامر العربيد إلى المستشفى

هيئة الأسرى: الاحتلال يُجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف 6 أشهر

هيئة الأسرى: الاحتلال يُجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف 6 أشهر

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات فلسطينية للرباط

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات فلسطينية للرباط

سلطة النقد تُطلق نظام الحسابات المصرفية

سلطة النقد تُطلق نظام الحسابات المصرفية

الكعبي يُحذّر من مُخطط مُبيّت للمساس بحياة الأسير سامر العربيد

الكعبي يُحذّر من مُخطط مُبيّت للمساس بحياة الأسير سامر العربيد

الأوقاف تدعو للرباط في الأقصى وتشكيل سلاسل بشرية على بواباته لمنع اقتحامه

الأوقاف تدعو للرباط في الأقصى وتشكيل سلاسل بشرية على بواباته لمنع اقتحامه

منوعات

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

عربي

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية