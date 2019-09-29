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شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان
لحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة مكة في بيان اليوم الأحد، تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة (واس):" إنه في مساء يوم السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي، عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، وأطلق النار على اللواء الفغم.

وأضاف: أدى ذلك إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وتابع موضحاً:" وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، كما نقلت قناة (العربية).

إلى ذلك، جاء في البيان، بأن الحادث أسفر عن، مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد الفغم بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.

كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

إلى ذلك، ختم البيان بأن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.

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