الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت 27 فلسطينيًا، أغلبهم من نشطاء "الجبهة الشعبية".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الشاباك وقوات الجيش، اعتقلت خلال الليلة الماضية 27 فلسطينيًا "مطلوبًا"، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.



وتركزت حملة الاعتقالات في نابلس، وعرف من المعتقلين كلٌ من: القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب والمحررين محمد طبنجة، وكمال ظريفة، بالإضافة لنبيه عواد، ومحمد عواد من عورتا جنوبي المدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال، عارف الحج محمد، من بيت فوريك شرقي نابلس، وعلي عمر الشولي، وعلي صوالحة، وجعفر عمر رواجبة من عصيرة الشمالية شمالي المدينة، وهم أسرى محررون.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمد مرداوي، من عرابة قرب جنين، وكلًا من: خالد باسل البزور من رابا قضاء المدينة، وأصيل زغيبي ورامي أبو فرحة من المدينة.



وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر عدي زواهرة، عقب دهم منزله في مدينة بيت لحم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضًا الشابين عمار شكارنة، وخليل شكارنة من نحالين غربي بيت لحم.



وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، المواطن علاء زهير نمر جيوسي (40 عامًا) من منزله في ضاحية الإسكان بمدينة طولكرم بعد مصادرة سيارته.



واقتحم جيش الاحتلال بلدة كوبر شمالي رام الله، وفتش منازل مهجورة ومخازن.



ودهمت قوات الاحتلال، بلدات بيرزيت شمالي رام الله، والنبي صالح وقرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، واندلعت مواجهات فيها.