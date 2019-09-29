شاهد: المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى











رام الله - دنيا الوطناقتحم عضو كنيست، المتطرف، يهودا غليك، وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، ضمن طقوس "رأس السنة العبرية".واقتحم 120 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بسبب دعوات الجماعات المتطرفة لمزيد من الاقتحامات.وتمّت الاقتحامات على شكل مجموعات، ونفذت خلالها جولات استفزازية، وسط تلقي المستوطنين شروحات عن أكذوبة "الهيكل المزعوم"، ومحاولاتهم لأداء شعائر تلمودية داخل باحاته، في حين شدّد الاحتلال من اجراءاته على المصلين، ومنعهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون.يذكر أن "جماعات الهيكل" المزعوم دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية "رأس السنة" العبرية، سيشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.