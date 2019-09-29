"الشعبية": حملة الاعتقالات بالضفة لن تضعف عزيمة مقاومتنا ولن تكسر إرادة شعبنا





وأكدت أن تصاعد عمليات المقاومة والتي بلغت عشرات العمليات في الشهور الأخيرة، واستمرار عمليات المقاومة الشعبية العنيفة والزجاجات الحارقة واستهداف المستوطنين، يؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري.



وشددت الجبهة الشعبية، أن "شعبنا وطلائع المقاومة من سيطرد قطعان المستوطنين من أرضنا، ويُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة حتى يرحلوا عن أرضنا، وليعلم هذا الاحتلال المجرم أن الموت ينتظره في كل شارع وتلة وقرية وزقاق ومستعمرة في الضفة المحتلة".



رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قيام الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف العشرات من قياداتها وكوادرها في أنحاء متفرقة من الضفة فجر اليوم الأحد، لن تضعف عزيمة مقاومتها، ولن تكسر إرادة شعبنا.وعاهدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جماهير شعبنا بأن نهج مقاومتها سيستمر ويتصاعد حتى انفجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين.