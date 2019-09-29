قوات الاحتلال تداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر شمال رام الله

الجيش الإسرائيلي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بلدة كوبر شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل المهجورة والمخازن في البلدة وفتشتها.



وأضافت تلك المصادر: أن مواجهات اندلعت في بلدة بيرزيت عقب انسحاب الاحتلال من كوبر، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت اتجاه الشبان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها قريتي "دير أبو مشعل" و"النبي صالح" شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.