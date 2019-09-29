إعلام إسرائيلي: أحد منفذي عملية (دوليب) في حالة خطيرة

عملية (دوليب)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد: إن رئيس "الخلية" التي زعمت قوات الاحتلال بأنها نفذت عملية (دوليب) في رام الله قبل نحو شهر، يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية، وبحالة خطيرة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن جهاز الأمن العام في إسرائيل، أقر بأنه خلال التحقيق أصيب رئيس "الخلية"، سامر عربيد، بوعكة صحية فتم نقله إلى المستشفى، لإجراء فحوصات وتلقي العلاج الطبي، حيث وصفت حالته بخطيرة.



ونقلت (مكان)، عن أحد محاميي مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، أن عربيد تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه.



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أنه تم اعتقال "الخلية" التي نفذت عملية "دوليب" قرب رام الله.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إنه تم السماح بنشر تفاصيل عملية الاعتقال، التي نفذها بشكل مشترك كل من جهاز (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة.



وأضافت القناة: "في عملية مشتركة بين (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال منفذي عملية التفجير في (دوليب)، حيث قُتلت الإسرائيلية، رينا شنراف، وأصيب والدها وشقيقها بجروح.



وتابعت القناة: أن عناصر الخلية من سكان رام الله، من نشطاء الجبهة الشعبية.