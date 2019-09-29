الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه يتوجب على المجتمع الدولي، أن ينقل للجمهور الإسرائيلي، الذي اختار أحزاباً يمنية متطرفة في الانتخابات رسالة واضحة مفادها أنه يعيش في أوهام، وأنه إذا كان يعتقد بأن إسرائيل يمكنها تخطي القضية الفلسطينية من ناحية، وأن تُطبع علاقاتها مع الدول العربية في ذات الوقت فهو مخطئ.







وأوضح الصفدي، أن العالم يدرك جيداً أن حل النزاع في الشرق الأوسط منوط بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الصفدي، في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أورد تلفزيون (I24NEWS).وأضاف الصفدي: "من الضروري نقل هذه الرسالة إلى المجتمع الإسرائيلي لأنه من الملاحظ انحراف الرأي العام في إسرائيل نحو اليمين، مما يشير إلى عدم فهمهم بأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى محور النزاع في الشرق الأوسط، وهذا هو موقف الأردن وموقف الدول العربية وموقف الدول الإسلامية".