قيادي فلسطيني: لا يمكن القفز عن شروط الفصائل لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: إنه لا يمكن القفز عن الشروط التي حددتها الفصائل لإنهاء الانقسام.





وأوضح أبو ظريفة، وفق ما أورد (عربي 21)، أن أهم تلك الشروط، هو عقد اجتماع للأطر القيادية للفصائل، بحضور الرئيس محمود عباس، أو من ينوب عنه من قيادات حركة فتح.







وأشار أبو ظريفة، إلى أن ذلك سيكون للتوافق على خطة المرحلة القادمة، بما يؤسس لإصلاح آثار الانقسام، مشيراً إلى أن ذلك يليه الدعوة لانتخابات عامة وشاملة، تتعهد بها جميع الأطراف باحترام نتائجها، والعمل على نجاحها، وتذليل أي عقبات قد تقف في طريقها.





يذكر، أن الفصائل الفلسطينية، قدمت الاثنين الماضي رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، سلمتها لحركتي فتح وحماس والرئيس محمود عباس ومصر.





وأعلنت حركة حماس موافقتها على مبادرة الفصائل دون أي شروط، في حين أكد عدد من قيادات فتح أن المبادرة غير مجدية، وأن القرار سيكون بعد عودة الرئيس عباس من الأمم المتحدة.