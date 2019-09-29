شؤون فلسطينية

عيسى: المستوطنات غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية

عيسى: المستوطنات غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن مقاطعة كافة منتجات المستوطنات جاءت كخطوة هادفة لإحداث تغيير على مستوى ثقافة الإستهلاك لتعزيز وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني ولتنظيف السوق الفلسطينية من سلع المستوطنات غير الشرعية، ودعم المنتج الوطني".

وتابع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "إستهلاك سلع المستوطنات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تثبيت المستوطنات وتكريس وجودها على الاراضي الفلسطينية وابعاد لامكانية الحل العادل الذي يستند اساساً لتصفية الظاهرة الاستيطانية".

وأضاف: "قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الاتية من المستوطنات جاء استنادا الى ان اسرائيل تحتل أرض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وتقوم باستغلالها، مما يعد خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع على سلطة الاحتلال استغلال المناطق المحتلة".

ونوه "قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضا محتلة بينما تمنع اتفاقية جنيف دولة الإحتلال من إستغلال الأراضي المحتلة اقتصادياً وبالتالي فأن منتجات المستوطنات غير شرعية".

وأشار "إسرائيل أصبحت تعتبر مستوطناتها أداة فعالة تستخدمها لإضفاء شرعية لوجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يرفضها المجتمع الدولي والذي يتعين عليه الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الاسرائيلية وذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات لجعل الانسان يتساءل ما الذي يحصل، وعندها سيعلم كل انسان على وجه الكرة الأرضية ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي في الإراضي الفلسطينية المحتلة سيأخذ دوره في التصدي لهذا الاحتلال الجاثم على صدورها منذ 67 سنة".

وأوضح "الموقف الفلسطيني من مسألة تصدير بضائع المستوطنات الى خارج فلسطين ينطلق من كون المستوطنات في الاراضي المحتلة تشكل جزءا من اسرائيل وفق القانون الدولي، وبالتالي يعتبر دخول المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الى الاسواق الخارجية انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي".

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11% نهاية الربع الثاني للسنة

"الإحصاء": ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11% نهاية الربع الثاني للسنة

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شاهد: المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

شاهد: المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

&#34;الشعبية&#34;: حملة الاعتقالات بالضفة لن تضعف عزيمة مقاومتنا ولن تكسر إرادة شعبنا

"الشعبية": حملة الاعتقالات بالضفة لن تضعف عزيمة مقاومتنا ولن تكسر إرادة شعبنا

قوات الاحتلال تداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر شمال رام الله

قوات الاحتلال تداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر شمال رام الله

اتمام التجهيزات لمهرجان السينمائي الدولي&#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بدورته السادسة بالضفة وغزة والداخل

اتمام التجهيزات لمهرجان السينمائي الدولي"أيام فلسطين السينمائية" بدورته السادسة بالضفة وغزة والداخل

إعلام إسرائيلي: أحد منفذي عملية (دوليب) في حالة خطيرة

إعلام إسرائيلي: أحد منفذي عملية (دوليب) في حالة خطيرة

قيادي فلسطيني: لا يمكن القفز عن شروط الفصائل لإنهاء الانقسام

قيادي فلسطيني: لا يمكن القفز عن شروط الفصائل لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11% نهاية الربع الثاني للسنة

"الإحصاء": ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11% نهاية الربع الثاني للسنة

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شاهد: المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

شاهد: المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال تداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر شمال رام الله

قوات الاحتلال تداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر شمال رام الله

اتمام التجهيزات لمهرجان السينمائي الدولي&#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بدورته السادسة بالضفة وغزة والداخل

اتمام التجهيزات لمهرجان السينمائي الدولي"أيام فلسطين السينمائية" بدورته السادسة بالضفة وغزة والداخل

عيسى: المستوطنات غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية

عيسى: المستوطنات غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية

جبهة التحرير الفلسطينية تُثمّن خطاب الرئيس وتؤكد على إجراء الانتخابات

جبهة التحرير الفلسطينية تُثمّن خطاب الرئيس وتؤكد على إجراء الانتخابات

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

منوعات

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

عربي

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة &#34;الذوق العام&#34;

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"