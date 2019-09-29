دولي

صور: نجاة سيدات مسلمات من عملية طعن خلال فعالية مناهضة للتمييز بألمانيا

صور: نجاة سيدات مسلمات من عملية طعن خلال فعالية مناهضة للتمييز بألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بكر أقطاش، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي بألمانيا، أن سيدات في مدينة أولم الألمانية نجون من اعتداء بالسكين خلال فعالية ضد التمييز الذي تواجهه المسلمات.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن أقطاش، قوله: "إن سيدات مسلمات في مدينة أولم الألمانية، نجون أمس السبت، من اعتداء طعن بالسكين خلال فعالية للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية".

وأوضح أن محاولة طعن السيدات وقعت خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ، مشيراً إلى أن شخصاً اعتدى لفظياً في البداية على سيدات مسلمات تقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتمييز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب.

وأضاف أنه بعد الاعتداء اللفظي، أخرج ذلك الشخص سكيناً وحاول طعن السيدات وصرخ مهدداً "سأقتلكم"، مبينا أن المارة منعوا الشخص من طعن السيدات بالسكين.

وذكر أقطاش أن الشرطة، أوقفت الشخص الذي حاول طعن السيدات، وفتحت تحقيقاً بالواقعة.

ووفقاً (للأناضول)، تأتي فعالية منظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" (IGMG)، ضمن فعاليات أقامتها المنظمة في 25 مدن ألمانية وهولندية، للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية.


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