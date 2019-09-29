جبهة التحرير الفلسطينية تُثمّن خطاب الرئيس وتؤكد على إجراء الانتخابات



وقالت الجبهة: إن أهمية هذا الخطاب، تنبع من كونه جاء في مرحلة بالغة التعقيد، بعد تنكر إسرائيل لكل الاتفاقيات، تدعمها الولايات المتحدة، وتصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، وهذا يعني انكشاف النوايا الإسرائيلية بعدم قبولها بقرارات الأمم المتحدة، وانعدام تحقيق حل الدولتين، وفضح نوايا حكومة الاحتلال القائمة على التوسع والاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني.



وأضافت الجبهة، أن الرئيس أبو مازن قد أصاب عندما كشف زيف دور الولايات المتحدة، وانحيازها الكامل لإسرائيل، ورفض الرئيس القبول بواسطة هذه الدولة المنحازة بعد الآن، بل يجب أن تتم المفاوضات بحضور أطراف عديدة.



وأشادت الجبهة بمواقف الرئيس الرافضة لكل الحلول الاستسلامية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتفريغ القرارات الأممية والدولية من مضمونها، وتتجاوز كل القوانين التي تنص على حق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته الفلسطينية، وحق العودة وتقرير المصير، وعلى رأسها (صفقة القرن) المشبوهة.



كما ثمنت الجبهة موقف الرئيس الثابت من قضية الشهداء والأسرى والجرحى، وأن السلطة ملتزمة بحقوق هذه الفئة المناضلة، وأن قرارحكومة الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة للضغط على السلطة لن تثنى السلطة عن القيام بواجبها تجاه هذه الشريحة المهمة من أبناء شعبنا.



ودعت الجبهة في بيانها جميع القوى والفصائل إلى التقاط فرصة إعلان الرئيس عن إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للخروج من أزمة الانقسام البغيض الذى نال من قضيتنا محلياً ودولياً، وأن الأوان قد آن ليقول الشعب الفلسطيني كلمته، ويختار من يحكمه على أسس ديمقراطية، وأهداف تحقق للشعب دولته وكيانه، الذي يحفظ حقوقه وكرامته.

رام الله - دنيا الوطنثمنت جبهة التحرير الفلسطينية، الخطاب الذى ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور العشرات من رؤساء الدول التي اعترفت بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.