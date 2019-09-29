كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟



وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة على الطرق الخارجية، تسير بشكل انسيابي واعتيادي، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين.



وأوضحت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض قائدي المركبات والمواطنين للخطر، مطالبة السائقين، بتحريك مركباتهم لأقرب موقف، عند وقوع أي حادث، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، كما يمكن التواصل مع العمليات المركزية.



وأكدت الإدارة في نشرتها، أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ستة حوادث سير، نتج عنها أربع إصابات، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية صباح اليوم الأحد، نشطة، على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة بمحافظات قطاع غزة.ونوهت الإدارة في تشرتها اليومية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بوجود سوق الشيخ زايد شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، جنوب قطاع غزة، مطالبة قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.