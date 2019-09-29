شاهد: ترامب يُحذّر من خطر "لم يسبق له مثيل"





رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستهدف بالتحقيق على خلفية سوء استخدام مزعوم للسلطة، حذر مؤيّديه، من أن "بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل".وجاء هذا التحذير في فيديو نشر على (تويتر) في إطار الهجمات شبه اليومية، التي يشنها ترامب ضد الديمقراطيين.وقال ترامب مخاطباً مؤيديه: "الديمقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، وأخذ تغطيتكم الصحية، وأصواتكم، وحريتكم".وأضاف: "لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأن (مصير) بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم، ولن أدع ذلك يحدث أبداً".