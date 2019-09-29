دولي

مصرع 36 شخصاً بعد خروج حافلة عن مسارها بالصين

مصرع 36 شخصاً بعد خروج حافلة عن مسارها بالصين
رام الله - دنيا الوطن
لقي 36 صينياً، مصرعهم، أمس السبت، بعد أن خرجت حافلة ركاب عن مسارها، واصطدمت بشاحنة شرقي البلاد، بحسب ما أعلنته السلطات الصينية.

وذكرت شرطة مدينة يتشينغ بإقليم جيانغسو، أن الحافلة التي كان تسافر شمالاً، اخترقت حاجزاً يفصل بين مسربين على طريق سريع، واصطدمت بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الشرطة: "إن 36 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، بينهم تسعة حالات خطيرة".

بدورها، قالت وكالة (شينخوا) نقلاً عن التحقيق الأولي: "إن الحادث كان سببه انفجار إطار الحافلة".

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