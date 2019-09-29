حماس: إعلان الرئيس عباس بشأن الدعوة للانتخابات "مجهول وغير واضح"

رام الله - دنيا الوطن

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال خطابه بالأمم المتحدة الخميس، عزمه الدعوة للانتخابات عند عودته للوطن بـ "غير الواضح".



وقال الهندي، لصحيفة (الاستقلال): إن إعلان الرئيس عباس بشأن الانتخابات كان مجهولًا وغير واضح، متسائلاً: "هل المقصود انتخابات تشريعيَّة (برلمانيّة) فقط، أم الانتخابات العامة الشاملة، التي تتضمن الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينيّة؟".وأكّد على تأييد ودعم حماس لإجراء انتخابات عامة شاملة، متابعاً: "إذا كان الأمر كذلك فنحن مع هذه الانتخابات، ولنذهب جميعاً إلى صناديق الاقتراع؛ ليختار شعبنا الفلسطيني من يريد".وأضاف: "أما إذا كان المقصود من إعلان الرئيس عباس إجراء انتخابات تشريعيّة فقط، فهذا يعني اصطياد في المياه العكر، وغير مقبول لدى حماس والفصائل والقُوى كافّة، التي أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات العامّة الشاملة".