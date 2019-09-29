قيادي بـ (حماس) يوجه رسالة لمنفذي عملية "دوليب"

عملية دوليب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، رسالة إلى منفذي عملية (دوليب) التي أعلن الاحتلال عن تفاصيل اعتقال منفذيها أمس السبت.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "منهجنا أن نبارك كل عمل مقاوم ضد الاحتلال بغض النظر عن الجهة أو الأشخاص المنفذين".



وأضاف: "نحن اليوم نحمل كل مشاعر التقدير والاحترام للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخاصة للأبطال الذين أعلن (العدو) مسؤوليتهم عن العملية الأخيرة قرب رام الله".



وتابع بدران: "هذا ميدان التنافس وهنا ميزان التقييم لكل القوى والفصائل اعتماداً على حجم مقاومتها في الميدان وتضحياتها على طريق التحرير، المقاومون والمناضلون هم تاج الرؤوس دوماً".



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أنه تم اعتقال "الخلية" التي نفذت عملية "دوليب" قرب رام الله.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إنه تم السماح بنشر تفاصيل عملية الاعتقال، التي نفذها بشكل مشترك كل من جهاز (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة.



وأضافت القناة: "في عملية مشتركة بين (شاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال منفذي عملية التفجير في (دوليب)، حيث قُتلت الإسرائيلية، رينا شنراف، وأصيب والدها وشقيقها بجروح.



وتابعت القناة: أن عناصر الخلية من سكان رام الله، من نشطاء الجبهة الشعبية.