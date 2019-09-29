مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه عصر أمس السبت، في ظروف غامضة، حيث سيصلى عليه في المسجد الحرام اليوم الأحد.



واللواء الراحل، لفت أنظار العالم له كأشهر "حارس ملكي" في العصر الحديث، حسب وسائل الإعلام الغربية التي تداولت صوراً ومشاهد له، خلال تنفيذه مهمات حراسة الملك سلمان، وقبله الملك عبد الله، داخل المملكة وخارجها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



المطيري، حاصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، كان ظلاً لحراسة الرجل الأول في الدولة الملك سلمان بن عبد العزيز، بطريقة رسمت الثقة الشعبية على تأمين موكب الملك وتحركاته.



وهو خبير في حراسة الشخصيات المهمة، إضافة إلى شخصيته الجذابة ومهاراته الاحترافية، وسرعة بديهته وحسن تصرفه في أصعب المواقف، وهو ما يفسر حصوله على ترقيه استثنائية من رتبة عميد إلى لواء قبل ثلاثة أعوام.



المطيري سار على طريق والده اللواء بداح بن عبد الله بن هايف الذي عمل مرافقاً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، حتى توفي في سن مبكرة، ليظهر ابنه عبد العزيز، ويكمل مسيرة أبيه في حراسة الملوك.



ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقاؤه ومشاهير ومسؤولون وآلاف المواطنين عبر موقع (تويتر)، حيث جرى تداول صوره مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.