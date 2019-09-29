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بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن القضية الفلسطينية، تظل القضية المركزية، قائلاً: "إن الإمارات تؤيد حلاً شاملا للقضية الفلسطينية، تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وفي سياق آخر، اعتبر بن زايد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت، أن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها على منشآت (أرامكو)، لا تمس بأمن المملكة فحسب، بل تطال الاقتصادي العالمي.

وأكد بن زايد، أن دولة الإمارات تواصل نشر ثقافة السلام، مشيراً إلى أن المسار السياسي، هو السبيل لحل الأزمات في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال بن زايد: "إن دولة الإمارات شاركت الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات والتوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة"، معبراً عن إيمان بلاده بأن السنوات المقبلة ستكون أفضل لتحقيق الاستثقرار في المنطقة.

ولفت الشيخ عبد الله بن زايد إلى مواصلة إيران انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات المسلحة.

وأكد على سيادة بلاده على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، وهي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة، وتطويرها صواريخ بالستية، ودعمها جماعات مسلحة.

كما عبر عن عزم بلاده مواصلة جهودها لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي إلى محاربة العنف ونشر قيم التسامح، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة طورت إمكانياتها من دول مارقة، هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

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