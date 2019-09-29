شاهد: آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس







رام الله - دنيا الوطنتوافد الآلاف من المستوطنين، الليلة الماضية، عند حائط البراق في القدس، بمناسبة "رأس السنة العبرية".وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، عشية عيد "رأس السنة العبرية".وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال؛ لتسهيل هذه الاقتحامات.