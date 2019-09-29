عاجل

  • الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة حتى الثلاثاء

شؤون فلسطينية

شاهد: آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس

شاهد: آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس
مستوطنون في حائط البراق - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
توافد الآلاف من المستوطنين، الليلة الماضية، عند حائط البراق في القدس، بمناسبة "رأس السنة العبرية".

وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، عشية عيد "رأس السنة العبرية".

وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.

وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال؛ لتسهيل هذه الاقتحامات.

 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة حتى الثلاثاء

الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة حتى الثلاثاء

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

حماس: إعلان الرئيس عباس بشأن الدعوة للانتخابات &#34;مجهول وغير واضح&#34;

حماس: إعلان الرئيس عباس بشأن الدعوة للانتخابات "مجهول وغير واضح"

قيادي بـ (حماس) يوجه رسالة لمنفذي عملية &#34;دوليب&#34;

قيادي بـ (حماس) يوجه رسالة لمنفذي عملية "دوليب"

قوات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينياً بالضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

قيادي بـ (فتح) يُحذّر من &#34;تناغم&#34; إسرائيلي حمساوي لتعطيل إجراء الانتخابات

قيادي بـ (فتح) يُحذّر من "تناغم" إسرائيلي حمساوي لتعطيل إجراء الانتخابات

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغيير على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغيير على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم الأحد؟

قُتل بشجار عائلي بخانيونس.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

قُتل بشجار عائلي بخانيونس.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

إسرائيل تزعم اعتقال مُنفذي عملية (دوليب)

إسرائيل تزعم اعتقال مُنفذي عملية (دوليب)

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

&#34;تحالف القوى الفلسطينية&#34; يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

منوعات

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

عربي

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة &#34;الذوق العام&#34;

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية